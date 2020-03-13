"الصحة الأردنية" تعلن خلو البلاد من "كورونا"

الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تعافيه

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.

وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي: الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا توجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 05:59 PM

الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تعافيه

"الصحة الأردنية" تعلن خلو البلاد من "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عمّان

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أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.

وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي: الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا توجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم.

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