الهلال السعودي يواجه الأهلي المصري.. في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

للمرة الأولى فريقان عربيان يتنافسان على برونزية كأس العالم للأندية

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم، السبت المقبل، نظيره الأهلي المصري لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وسيتنافس تشيلسي "بطل أوروبا" الذي تجاوز الهلال أمس بهدف دون مقابل، على رفع كأس البطولة السبت المقبل مع بالميراس البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" الذي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي المصري "بطل أفريقيا" بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء.



وصعد تشيلسي لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه في ثاني مشاركة له في البطولة بعد نسخة عام 2012، ليحصل على فرصة تحقيق لقب البطولة الأول له في تاريخ "البلوز".



في المقابل يلعب الهلال الذي بلغ الدور قبل النهائي بفوزه 6/ 1 على الجزيرة الإماراتي بالدور الثاني للمسابقة يوم الأحد الماضي مع الأهلي، السبت المقبل، أيضًا في مواجهة عربية خالصة بينهما لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.



ووصل فريقا الأهلي المصري والهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2021 لتصبح هذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة أن يصل فريقان عربيان لهذا الدور بعد أن اقتصر الوجود العربي على فريق وحيد في بعض النسخ السابقة.



ويأمل الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه ليكون أكثر ناد في العالم يحقق الميدالية البرونزية ويتخطى مونتيري المكسيكي الذي يتساوى معه بتحقيق ميداليتين برونزيتين.



في حين يسعى الهلال لتدوين اسمه بحروف من ذهب في حال حقق الميدالية البرونزية في ثاني مشاركة له بالعرس العالمي بعد أن فشل في عام 2019 بتحقيق حلمه واكتفى بالمركز الرابع بعد خسارته مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح 4-3؛ حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.