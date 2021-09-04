"بكار اللقايا" تُواصل سيطرتها على أفضل توقيت.. في ختام ثالث أيام نهائي مهرجان ولي العهد للهجن 3

اختُتمت مساء اليوم السبت، ثالث أيام المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، بإقامة 26 شوطًا، تنافست عليها 1083 مطية من فئة اللقايا "بكار وقعدان"؛ إذ شاركت 713 مطية في أشواط الفترة الصباحية الـ16؛ فيما شاركت 370 مطية في الأشواط العشرة التي أقيمت في الفترة المسائية.

وواصلت "البكار" في فئة اللقايا، سيطرتها على أفضل توقيت في ختام اليوم الثالث، بعد أن حققت أفضل ثلاث تواقيت في أشواط الفترة الصباحية، ثم أكملت البكرة "حربة" سيطرة البكار بعد تحقيقها لأفضل توقيت في أشواط الفترة المسائية.

وأنهت "حربة" لمالكها عاطف عطية القرشي، مسافة الشوط البالغة 4 كيلومترات، في 6 دقائق و7 ثوان.

وتلاها في المركز الثاني كأفضل توقيت ضمن أشواط الفترة المسائية، القعود "الغالي" لمالكه عبدالعزيز معلاء السهلي، وأكمل مسافة الشوط خلال 6 دقائق و10 ثوان.

كما جاء في المركز الثالث كأفضل توقيت، القعود "فزاع" لمالكه سعد محمد المري، بفارق عدة أجزاء من الثانية عن توقيت القعود "الغالي".

وجاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة المسائية على النحو التالي: "قبول" لفهيد عبدالله المري، "المتحد" لسليمان سلامة الجهني، "تعويض" لعبدالله علي المري، "سهيل" لراشد علي الدعية، "الغالية" لعبدالعزيز معلاء السهلي، "الوطن" لعاطف عطية القرشي، و"ثاير" لنادر زباران العجمي.

وتستكمل غدًا الأحد الأشواط المخصصة لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، بإقامة 26 شوطًا على فترتين "صباحية 16 شوطًا" و"مسائية 10 أشواط"، وبمسافة 4 كيلومترات لكل شوط، بينها 4 أشواط للرموز، ستقام في بداية أشواط الفترة المسائية، وستشهد منافسة ضارية بين نخبة المطايا ومؤسسات الهجن، للفوز بناموس "رموز مهرجان ولي العهد" وجائزة المركز الأول التي تبلغ 700 ألف ريال للبكار، و500 ألف ريال للقعدان.