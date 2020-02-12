تحالف للإطاحة بـ"أردوغان" يثير جنونه بـ24 معتقلًا بينهم عسكريون

الاتصال بالأئمة في جماعة "جولن" وهيكل الدولة الموازي تهمةٌ جاهزة

قال موقع "تركيا الآن": إن مكتب النائب العام في "باليق أسير" التركية، أصدر قرارًا باعتقال 24 شخصًا مشتبهًا بهم، في القيادة البرية والجوية وقوات الدرك، ووُجهت لهم تهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن؛ حيث قرر مكتب المدعي العام الرئيسي في "باليق أسير" إصدار تعليمات بإلقاء القبض على الأشخاص الذين تم التأكيد أنهم على اتصال بالأئمة داخل جماعة فتح الله جولن وهيكل الدولة الموازي.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أن قوات مكافحة الإرهاب قامت بعملية على 16 مدينة تركية للقبض على 24 شخصًا صدر قرار باعتقالهم؛ منهم 14 شخصًا في وظائفهم الحالية، و4 مفصولين؛ منهم اثنان بمدارس عسكرية، واثنان من وزارة الصحة؛ فيما تستمر العمليات في القبض على المشتبه بهم الذين تم تحديد إقاماتهم في: (باليق أسير، وكهرمان ماراش، وتكير داغ، وبولو، وكوجالي، وأنقرة، وهاتاي، وإغدير، وبورصا، وآيدن، ودوزجه، وإسكي شهير، وهكاري، وأردهان، وجيراسون، وأفيون كاراهيصار).

وكانت أحزاب تركية قد بدأت تبحث إمكانية تشكيل تحالف يُطيح بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سدة الحكم؛ في ظل تصاعد معاناة الأتراك، التي كان آخرها إقدام مواطن تركي على حرق نفسه بسبب البطالة، بجانب تزايد معدلات القمع؛ في الوقت الذي كشف فيه زعيم المعارضة التركية صفقة أردوغان ونتنياهو.

وفي هذا السياق بثت منصات تركية معارضة فيديو لـ"سيزائي تمللي"، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، يدعو فيه أحزاب تركيا إلى تشكيل تحالف وطني للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حيث قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، خلال الفيديو: إن مسألة خلق تحالف ديمقراطي، وإيجاد حلول ديمقراطيةً، وكذلك دستور ديمقراطي، ونظام برلماني تعززه الحكومات المحلية؛ هي أمور يجب أن نسعى جميعًا لإيجادها.

وأضاف الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، خلال الفيديو: "هذا هو الوقت المناسب لإقامة تحالف ديمقراطي، واليوم توجد اعتراضات كثيرة من المجتمع تجاه هذا النظام وتوجهاته التي يمضي فيها.. سوف ننتظم جميعًا في مواجهة توجهات ومسالك تلك السلطة، وسوف نسعى إلى توعية سياسية أكبر لدى الأكثرية والعامة.