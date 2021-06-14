حالة أمطار رعدية تواعد جازان.. رياح ورؤية تتدنى

المركز الوطني للأرصاد: تستمر حتى الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطارٍ رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي الدائر بني مالك وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 08:55 AM

المركز الوطني للأرصاد: تستمر حتى الـ 8 مساءً

حالة أمطار رعدية تواعد جازان.. رياح ورؤية تتدنى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطارٍ رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي الدائر بني مالك وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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