بعد مرور عام.. "الزايدي" يستعرض رحلة التعليم عن بُعد في مكة

أشاد بالتكامل الرائع بين أطراف العملية التعليمية خلال وقت استثنائي بسبب كورونا

ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله تعالى- على استمرار العملية التعليمية عن بُعد؛ حرصًا على سلامة وصحة أبناء الوطن والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

وقال الدكتور الزايدي بمناسبة مرور عام على التعليم عن بُعد نحن أمام مسؤولية مهنية عظيمة تجاه أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس التعليم وتجاه الوطن، تتطلب منا جميعًا الإخلاص والتفاني والعمل الدؤوب في عملنا، ليكون التعليم بالمدارس تعليمًا نوعيًّا يحقق جودة التعليم ويجود نواتج التعلم ويحقق الأهداف التربوية بكل أبعادها.

وأشاد بالتكامل الرائع بين أطراف العملية التعليمية والدور الكبير الذي ظهر جليًّا خلال التعليم عن بُعد؛ حيث أثبت فيه منسوبو التعليم قدرتهم ودورهم الكبير في استمرار العملية التربوية والتعليمية في عام دراسي استثنائي بسبب جائحة كورونا، أدى فيه المعلمون والمعلمات دورهم بكل جدارة وتميز من خلال المنصات التعليمية للدروس، وتفاعلوا مع أبنائهم الطلاب الذي كانوا عنصرًا ثابتًا وقويًّا لنجاح هذه التجربة، وأثبتوا خلال رحلتهم التعليمية قدرتهم وإمكاناتهم العالية والإبداعية في التعامل مع هذه التقانة وهذا الأسلوب الجديد من التعليم، إلى جانب أولياء الأمور والأسر الذين حققوا شراكة مميزة لتحقيق النجاحات المأمولة للعملية التعليمية عن بُعد والدور الكبير الذي بذلته الأسر في رحلة التعليم عن بُعد؛ حيث أثبتت دورها في بناء شراكة مميزة مع المدرسة وقامت بدورها الإيجابي المأمول في متابعة أبنائها وبناتها تعليميًّا بشكل يومي، حتى يحصد أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات ثمرة الجهود الكبيرة وفق تطلعات وتوجيهات وزارة التعليم لتحسين جودة التعليم عن بُعد وفق المعطيات الحالية.

واستعرض الزايدي رحلة التعليم عن بُعد في تعليم مكة؛ حيث أشاد بكل الجهود التي بُذلت من قِبَل المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وقائدي وقائدات المدارس في تهيئة منصات التعليم عن بُعد بما يحقق الهدف وتفعيل جداول الحصص الأسبوعي وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز، والحرص على حل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب من خلال عمل لجان الدعم التقني والإداري ولجان الدعم التعليمي والإرشادي داخل المدارس؛ مما كان له الدور الكبير في الاستفادة الكبيرة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في التحصيل الدراسي، وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم عن بُعد، مثمنًا لهم حرصهم واهتمامهم وجهودهم الكبيرة في ذلك.