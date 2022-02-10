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أكدت أنها تعد محلاً للمساءلة الجزائية وموجبة للتوقيف

النيابة العامة: المنتجات المغشوشة المضرة للإنسان والحيوان جريمة كبرى

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قالت النيابة العامة: يعد محلاً للمساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً.



وتابعت: تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما.