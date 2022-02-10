النيابة العامة: المنتجات المغشوشة المضرة للإنسان والحيوان جريمة كبرى

قالت النيابة العامة: يعد محلاً للمساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً.
وتابعت: تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما.
أكدت أنها تعد محلاً للمساءلة الجزائية وموجبة للتوقيف
قالت النيابة العامة: يعد محلاً للمساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً.
وتابعت: تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما.