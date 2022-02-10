النيابة العامة: المنتجات المغشوشة المضرة للإنسان والحيوان جريمة كبرى

أكدت أنها تعد محلاً للمساءلة الجزائية وموجبة للتوقيف

قالت النيابة العامة: يعد محلاً للمساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً.

وتابعت: تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما.

النيابة العامة

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10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 06:39 PM

أكدت أنها تعد محلاً للمساءلة الجزائية وموجبة للتوقيف

النيابة العامة: المنتجات المغشوشة المضرة للإنسان والحيوان جريمة كبرى

ذياب الشمري

الرياض

1 604

قالت النيابة العامة: يعد محلاً للمساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً.

وتابعت: تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما.

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النيابة العامة

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