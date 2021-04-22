الشرارة خلاف.. سقوط "ربيب سوابق" قتل مواطناً بتبوك وإحالته للنيابة

الجاني في العقد الثالث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية

ألقت شرطة تبوك القبض على مواطن قتل آخر نتيجة خلاف بينهما.

وتفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد ،خالد الغبان، أن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكب جريمة قتل مواطن آخر في العقد الثاني من العمر، نتيجة خلاف بينهما، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.