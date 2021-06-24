"الصحة": تسجيل 1255 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1247 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، تسجيل 1255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 479390 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1247 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 460338 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7730 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11322 والحالات الحرجة 1451 حالة.