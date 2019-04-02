وكيل وزارة التعليم من مدارس الحد الجنوبي: هنا رأيت التميز

أشاد بالإنجاز الذي حققته مدرسة تحفيظ القرآن بـ"ديحمة"

أشاد وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، بالمنجز الكبير الذي حققته مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة من خلال فوزها بجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة.

وقال "الحيسوني": هذا المنجز يفخر به جميع منسوبي التعليم بالمملكة، ونثمّن ما رأيناه من مستوى لطلاب المدرسة ومرافقها، حيث تشكل نموذجًا جميلاً لمدارس التعليم بالمملكة.

جاء ذلك خلال زيارته للمدرسة في مستهل جولته التي تغطي مدارس التعليم بالحد الجنوبي والمنطقة، ويرافقه فيها مدير عام التعليم الدكتور عسيري الأحوس.

وشملت الجولة التفقدية مكتب التعليم بالمسارحة والحرث، حيث زار مدرستي قزع والمعطن، واللتان تعملان بنظام التوأمة، مطلعاً على مرافقها ومستوى التحصيل الدراسي.

واختتم "الحيسوني" جولته بتفقد مدرسة صهيب الرومي بمكتب تعليم أبوعريش، حيث شارك طلاب الصفوف الأولية، وحضر درساً في مادة لغتي، مطلعاً على مستوى الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة.