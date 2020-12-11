"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع أكثر من 32 طنًّا من السلال الغذائية على النازحين إلى مأرب

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدَّمة من السعودية

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 32 طنًّا و100 كيلوجرام من السلال الغذائية على النازحين من صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1،800 فرد.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدَّمة من السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليمن مأرب

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11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442 09:53 PM

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدَّمة من السعودية

"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع أكثر من 32 طنًّا من السلال الغذائية على النازحين إلى مأرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مأرب

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وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 32 طنًّا و100 كيلوجرام من السلال الغذائية على النازحين من صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1،800 فرد.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدَّمة من السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليمن مأرب

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