تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة

"الصحة" بدأت أمس تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات

كشفت أرقام وزارة الصحة، عن تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة.

وكانت "الصحة" قد بدأت أمس، تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات، تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية.