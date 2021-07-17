شاهد .. أمطار غزيرة على الأفلاج ومراكزها

ارتفع معها منسوب المياه في الطرقات

شهدت محافظة الأفلاج، قبل قليل، هطول أمطار غزيرة ارتفع معها منسوب المياه في الطرقات، وشملت ليلى وجميع مراكز المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود هطولها.



عدسة "سبق" وثقت صورًا ومقاطع فيديو للأمطار التي شهدتها المحافظة، وارتفع معها منسوب المياه بالطرقات العامة.