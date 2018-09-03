تدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان

في استمرار لخرق القوانين الدولية ومواصلة اعتداءاتها على المدنيين

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الاثنين، صاروخاً باليستياً - أطلقته المليشيات الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة جازان قبل بلوغ هدفه التخريبي .

ويأتي هذا في استمرار من مليشيا الحوثي لخرق القوانين الدولية، ومواصلة محاولات اعتداءاتها على المدنيين في المملكة .

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03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439 08:41 PM

في استمرار لخرق القوانين الدولية ومواصلة اعتداءاتها على المدنيين

تدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان

محمد المواسي

جازان

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دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الاثنين، صاروخاً باليستياً - أطلقته المليشيات الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة جازان قبل بلوغ هدفه التخريبي .

ويأتي هذا في استمرار من مليشيا الحوثي لخرق القوانين الدولية، ومواصلة محاولات اعتداءاتها على المدنيين في المملكة .

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