تدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان

في استمرار لخرق القوانين الدولية ومواصلة اعتداءاتها على المدنيين

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الاثنين، صاروخاً باليستياً - أطلقته المليشيات الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة جازان قبل بلوغ هدفه التخريبي .

ويأتي هذا في استمرار من مليشيا الحوثي لخرق القوانين الدولية، ومواصلة محاولات اعتداءاتها على المدنيين في المملكة .