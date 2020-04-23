"نيوكاسل يونايتد": تاريخ عريق ومستقبل مشرق .. تعرف على قصته

يعد فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أحد أعرق الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي صعد إليه من دوري الدرجة الأولى في عام 2010، وهو سابع أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقًا للبطولات.

تأسس في عام 1892 بدمج ناديي نيوكاسل إيست إند مع نيوكاسل وست إند ومنذ ذلك الوقت حتى الآن يلعب في ملعبه الخاص سانت جيمس بارك وهو أحد أكبر ملاعب الإنجليزية.

يقع النادي في مدينة نيوكاسل أبون تاين تلك المدينة الجميلة التي تقع في شمال شرق إنجلترا وتعد من أجمل مدن المملكة المتحدة وأهمها تتميز بكبر سوقها، بالإضافة إلى المعالم التاريخية التي تعود بعضها إلى ما قبل الميلاد يوجد فيها العديد من آثار الرومان الذين استوطنوها قبل ألفي عام.

يُذكر أن ملكية نادي نيوكاسل الذي يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا تعود حاليًا لرجل الأعمال البريطاني مايك آشلي الذي اشترى الفريق في عام 2007 مقابل 134 مليون جنيه إسترليني.

قيمة النادي

النادي محط أنظار الكثير من عشاق الكرة المستديرة حول العالم لعقود لأنه يملك تاريخًا طويلاً مميزًا فهو سابع أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقًا للبطولات كما أنه يملك جماهيرية طاغية جعلته في المركز الخامس في الحضور الجماهيري بين أندية بلاده كما يعد من بين أكثر الأندية دخلاً في المعمورة إذ يحتل المرتبة 19 على العالم من حيث الدخل.

إنجازات نيوكاسل

منذ تأسيسه قبل 128عامًا حقق الفريق لقب بطولة الدوري في 4 مناسبات الأولى كانت في موسم 1904 – 1905 والأخيرة في 1926 – 1927، وفي مسابقة الكأس الإنجليزية فاز 6 مرات بالبطولة، كانت الأخيرة في عام 1955 أما على الصعيد الأوروبي فكانت مشاركته القارية الأولى في عام 1969 عندما حقق كأس المعارض على أويبوست المجري والتي غير اسمها لاحقًا إلى كأس الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تاريخه العريق لكن لم يحقق نيوكاسل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1926 واكتفى بالوجود في الوصافة مرتين خلال موسمين 1995-96، 1996-97.

وتعد حقبة التسعينات من القرن الماضي هي الأبرز في التاريخ الحديث للنادي ويرجع ذلك إلى التعاقدات والمواهب التي ملأت جنبات سانت جيمس بارك وعلى رأسها الهداف الأسطوري آلان شيرار الذي تم التعاقد معه في صفقة قياسية عام 1996 نظير 21 مليون جنيه إسترليني.

أما مع بداية الألفية الجديدة كان فريق نيوكاسل لا يفارق المراكز الستة الأوائل ولكن مع بداية 2005 بدأ النادي يعاني بعض الأزمات الإدارية التي أودت بالفريق للهبوط عام 2008 إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ عام 1993.

ألقابه

-فاز نيوكاسل يونايتد بـ 4 بطولات للدوري الإنجليزي مواسم 1904-1905 -1906-1907 - 1908-1909 - 1926 1927.

- فاز نادي نيوكاسل يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات أعوام 1910، 1924، 1932، 1951، 1952 ، 1955.

- فاز نيوكاسل يونايتد بـ 4 بطولات لدوري الدرجة الأولى"البريميرشيب"، مواسم 1964 – 1965- 1992 – 1993- 2009 – 2010- 2016 – 2017

- فاز بكأس الدرع الخيرية مرة وحيدة عام 1909

- فاز بكأس لندن الخيرية مرة وحيدة عام 1907

- فاز بكأس المعارض الأوروبية مرة وحيدة عام 1969

- فاز نادي نيوكاسل يونايتد بكأس إنترتوتو للأندية الأوروبية مرة وحيدة عام 2006 وهي مسابقة كرة قدم صيفية لأندية كرة القدم الأوروبية التي لم تتأهل للبطولات الكبرى المختلفة، حيث تقام سنويًا تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكنها ألغيت في عام 2008.

قمصان الفريق

في عام 1904 ارتدى لاعبو الفريق زي نيوكاسل المعروف الأبيض والأسود لأول مرة بعد أن كانت ألوان الفريق هي الأحمر والأبيض.

أشهر من ارتدى قميص نيوكاسل

من أشهر من لعب لصالحه آلان شيرر الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف سجلت في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفًا.

وتناوب لاعبون كبار على ارتداء قميص النادي مثل بيتر بيردسلي وكريس وادل وكابتن منتخب إنجلترا لكرة القدم ومايكل أوين والنجم كيفن كيغان الذي تولى تدريب الفريق بعد اعتزاله واستطاع الوصول بالفريق في موسمين متتاليين 1994–95 و1995–96 إلى مركز الوصافة للدوري الإنجليزي وكان قريبًا جدًا من تحقيق اللقب.

ملعب النادي

ملعب سانت جيمس بارك هو الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد ويتسع لحضور 52,354 مشجعًا والذي افتتح في 1892 قبل أن تم توسعته لاحقًا مطلع الألفية الحالية.

وقد استضاف ثلاث مباريات في كأس الأمم الأوروبية 1996، الأولى كانت بين منتخب رومانيا لكرة القدم ومنتخب فرنسا لكرة القدم، والثانية بين منتخب بلغاريا لكرة القدم ومنتخب رومانيا لكرة القدم، والثالثة كانت بين منتخب فرنسا لكرة القدم ومنتخب بلغاريا لكرة القدم.