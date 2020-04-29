شاهد.. "الإسلامية" تعرض فيلمًا تعريفيًا لتطبيق مصحف المدينة النبوية بنسخته الثانية

استعرض الخصائص الابتكارية التي يحويها كذكر سبب تسمية كل سورة ومقاصدها

عرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيلمًا تعريفيًا يستعرض الميزات والخصائص للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وآبل التي أنتجها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ودشنها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء يوم أمس بمقر الوزارة بالرياض، بحضور كوكبة من الإعلاميين وممثلي القنوات السعودية.

وتفصيلاً، أوضح الفيلم أن التطبيق في نسخته الثانية يحتوي بعد التحديثات الجديدة على إدراج تلاوات صوتية جديدة، ودعم مكتبة التطبيق بالتفسير وغريب القرآن الكريم، وبكُتب التفسير والتجويد الصوتية المسجلة في المجمع، ووضع أسئلة تفاعلية لعلم التجويد نصًا وصوتًا، وقواعد في الوقف والابتداء، وتحديث خريطة إعدادات التطبيق، التي منها دليل المستخدم، بالإضافة إلى تمكين المستخدم من إضافة علامات مرجعية على مستوى الآية، أو الصفحة من المصحف أو على مستوى صفحة الكتاب في المكتبة، وإمكان نسخ نصوص التفسير وغريب القرآن، والترجمات، ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإدراج خاصية سماع تفسير الآية، أو غريب ألفاظها، أو ترجمة معانيها، أو سماع التلاوة أو الغريب، أو الترجمة.

واستعرض الفيلم العديد من الخصائص الابتكارية التي يحويها التطبيق كذكر سبب تسمية كل سورة، ومقاصدها، وأسمائها التوقيفية والاجتهادية، وعرض نصوص نتائج البحث في القرآن الكريم بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية، إلى جانب انفراده عن التطبيقات القرآنية الأخرى المشهورة بمجموعة من المزايا، مثل تمكين المستخدم من خاصية متابعة ورده في قراءة القرآن الكريم وختمه وفق تحزيب الصحابة -رضي الله عنهم- وعلى إمكان تمييز نص الآيات القرآنية في المصحف بلون مغاير عند النقر عليها أو في أثناء التلاوة، وتمييز كلمات غريب القرآن الكريم على صفحة المصحف بلون غير لون خط المصحف.