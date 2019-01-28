موظفو "رئاسة الحرمين" يتساءلون: لماذا تأخر صرف "راتب يناير "لنا؟!

طالبوا المسؤولين بسرعة التحرك للوفاء بالتزاماتهم الأسرية

تذمر عدد من موظفي وموظفات رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بسبب تأخر صرف رواتبهم لهذا الشهر، على الرغم من مرور يومين على صرف رواتب الموظفين.

وتلقى الموظفون والموظفات رسالة من إدارة الموارد البشرية تلقي فيه بالمسؤولية عن سبب تأخر صرف الرواتب على منصة "اعتماد".

وقالت الرسالة: نظراً لارتباط الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمنصة "اعتماد " الإلكترونية بوزارة المالية، فسيتم صرف راتب شهر يناير خلال الـ12 ساعة القادمة".

ورغم مرور أكثر من 12 ساعة على ذلك، لم يتم صرف راتب شهر يناير الجاري.

وأشار الموظفون إلى أن ذلك التأخير في رواتبهم أوقعهم في حرج كبير في ظل التزاماتهم الأسرية.

وطالبوا، عبر "سبق"، المسؤولين في رئاسة شؤون الحرمين الشريفين بسرعة صرف رواتبهم أسوة ببقية الجهات الأخرى.