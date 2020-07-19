عضوة الشورى "درندري" تقترح عدم اشتراط المحرم للفتاة للابتعاث

في توصيتها الرابعة من نوعها لحفظ حق النساء بالسكن والتنقل

دفعت عضوة الشورى الدكتورة إقبال درندري بتوصيتها الرابعة من نوعها لحفظ حق النساء اللاتي بلغن السن القانونية في اختيار محل الإقامة، والاستقلال بالسكن، وعدم ملاحقتهن ببلاغات التغيب، أو تجريمهن حال علم محل إقامتهن. كما طالبت بحفظ حقهن في التنقل والسفر، وعدم اشتراط المحرم في الابتعاث، وجعله اختياريًّا؛ وهو ما يوفر فرص التعليم الخارجي للنساء بشكل مساوٍ للرجال، مطالبة بوضع عقوبات على المخالفين.

وعلمت "سبق" أن التوصية قُدمت على تقرير على هيئة حقوق الإنسان. ونصت التوصية على ضرورة "التصدي للممارسات التي تتعارض مع حق التنقل والسفر واختيار محل الإقامة الممنوحة نظامًا للمرأة التي بلغت السن القانونية، منها: اشتراط موافقة ومرافقة المحرم في الابتعاث، وتقديم بلاغات التغيب على من تستقل بسكنها والتعامل معها على أنها مجرمة تستحق العقوبة، وفرض العقوبات على المخالفين".

وأوضحت "درندري" في مسوغات توصيتها أن من أهم الأدوار المنوطة بهيئة حقوق الإنسان القيام بها مراقبة واقع حقوق الإنسان بالسعودية، ودور كل جهاز حكومي في المحافظة على الحقوق ودعمها، والتزام الأفراد بالأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق الإنسان.

وانتقدت أولياء الأمور ممن يتقدمون ببلاغات التغيب على من تستقل بسكنها، ويعلمون مكان إقامتها، وتتعامل معها الجهات المعنية على أنها مجرمة تستحق العقوبة.

وأكملت: هؤلاء عادة يستخدمون بلاغات التغيب كسلاح لتهديد المرأة الراشدة، ومنعها من ممارسة حقوقها النظامية في العمل والسفر للتعليم والاستقلال بالسكن عند تعذر السكن مع الأسرة نتيجة الإيذاء والتعذيب، أو عدم مناسبة السكن، أو لقربه من مكان العمل أو الدراسة.

وأوضحت أنه على الرغم من المعرفة بمكان إقامة المرأة، وسبب استقلالها بالسكن، إلا أن البعض يتقدم ببلاغ مصحوب بادعاءات كيدية للانتقام منها، وسجنها، وتتعامل بعض أقسام الشرطة مع التغيب كسلوك مجرَّم موجب للعقوبة، رغم تواصلهم مع المبلَّغ عنها، والتأكد من مكان إقامتها رسميًّا، وتحيله للنيابة العامة رغم عدم وجود جريمة فعلية؛ وهو ما يترتب عليه إيقاف الضحية، وسجنها، أو إيداعها في دور الرعاية.

وأكدت أن مجلس الوزراء السعودي أقر تعديلات في أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية في 30 يوليو 2019م، رمت إلى تخفيف القيود المفروضة على النساء في السعودية، وشملت السماح للنساء فوق 21 عامًا باستخراج جوازات سفر بأنفسهن، والسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى تصريح. كما تضمنت التعديلات حقهن في اختيار محل الإقامة، وما يطبق من ممارسات تعتبر مخالفة وتعارضًا صريحًا مع تلك الأنظمة.

واسترسلت: نص النظام الأساسي للحكم في المادة الـ(8) على العدالة والمساواة، ويشمل ذلك حظر التمييز بأشكاله كافة. كما أن المادة الـ(26) تضمنت أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.

وأضافت "درندري": بالنسبة لوزارة التعليم والجامعات والملحقيات الثقافية للسعودية بالخارج ما زالت تشترط موافقة المحرم في الابتعاث، وأن يرافق المحرم المبتعثة للخارج طيلة مدة ابتعاثها (وذلك موجود في مواقعها على الإنترنت)، وهذا يتعارض مع التعديلات النظامية التي صدرت على نظام وثائق السفر التي سمحت للمرأة بالسفر للخارج دون اشتراط المحرم؛ ما يجعل هناك تضاربًا بين الممارسات القائمة والنظام المقر بالدولة.

وأشارت إلى أن الكثير من الفتيات يحرمن من الابتعاث، ويفقدن فرصتهن في إكمال الدراسة في جامعات قوية في دول الابتعاث بسبب اشتراط وجود محرم؛ وذلك لعدم إمكانية مرافقة المحرم، أو عدم موافقته.

وأكدت أن التصدي للممارسات التي تتعدى على حقوق المرأة سيحافظ على حقوق المرأة، كما أنه سيحقق التزامات السعودية بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، المتعلقة بحقوق الإنسان، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إضافة إلى المادة الـ13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "أن لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".

وأردفت: التوصيات المقدمة على تقارير السعودية نادت برفع جميع أنواع الوصاية عن المرأة البالغة الراشدة، وهناك العديد منها قُدم على تقرير الاستعراض الدوري الشامل 2019م، وقد وافقت هيئة حقوق الإنسان على الأخذ بها.

واختتمت قائلة: إن إيقاف الممارسات الخاطئة التي تتعارض مع حق المرأة الراشدة في الاستقلال في السكن، وإقفال بلاغات التغيب بمجرد التواصل مع الضحية، والتأكد من سلامتها ونفيها التعرض لأي جناية، سيفتح مجالاً للتعامل مع هذه القضايا على أنها "قضايا أسرية" تحل بالتفاهم، وباللجوء إلى وحدات ولجان الصلح الأسري التي وفرتها الدولة، بدلاً من التصعيد واللجوء للعقوبات، والحد من استغلال الآباء والأمهات للتداخل بين قضايا التغيب والعقوق الفعلية والكيدية لتهديد بناتهن وسجنهن بغير وجه حق.