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إجمالي ما دفعه للمستفيدين منذ انطلاقه يقترب من 96 مليار ريال

"حساب المواطن" يصدر نتائج الأهلية للدورة الـ43 عن شهر يونيو

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة (43).

وقال البرنامج عبر حسابه على "تويتر": "‏صدرت نتائج الأهلية للدورة 43 (شهر يونيو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://www.ca.gov.sa/".

وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته حتى شهر مايو 2021 (95.7) مليار ريال.