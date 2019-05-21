بحضور الراجحي .. مذكرة تفاهم بين بنك التنمية و"جنى" لتكون ذراعًا للأسر المنتجة

"الشامي": المركز قدم دعمًا أكثر من ١١٧ ألف سيدة خلال 8 سنوات

‏‪ بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وقع بنك التنمية الاجتماعية ومركز بناء الأسر المنتجة "جنى" أمس في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض، مذكرة تفاهم تقضي بأن تكون "جنى" ذراعًا تنفيذيًا للائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة بما تملكه من خبرة ومقومات في هذا الشأن، حيث قدم المركز تمويلاً لأكثر من ١١٧ ألف سيدة على مستوى المملكة، وقد وقع المذكرة من بنك التنمية الاجتماعية المدير العام إبراهيم الراشد، ومن "جنى" المدير التنفيذي محمود الشامي.

صرّح محمود الشامي، المدير التنفيذي في "جنى"، بأن مشروعات الأسر المنتجة تمثل نواة نموذجية للمشروعات الصغيرة النسائية، حيث توفر للمرأة الفرصة للعمل والإنتاج وإدارة المشروع من منزلها، وتحقيق عائد مالي ودخل مستقل قابل للزيادة مع كل تطوير للمنتجات، وفي خطوة تهدف إلى دعم وتشجيع عمل الأسر المنتجة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2019، بعدما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، ونقل برنامج الأسر المنتجة من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية.

‏‪وكشف الشامي، أبرز ملامح أهداف اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، حيث تهدف اللائحة إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة وجعلها كيانات تعتمد على نفسها ودعمها ماديًا ومعنويًا وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة، وعلى تسويقها محليًا ودوليًا، وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها نشاطاتها التي تمارسها، أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر وتوسيع مشاركة المرأة السعودية، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة، والعمل على معالجة البيع العشوائي للأسر، والعمل على تسويق منتجات الأسر المنتجة محليًا ودوليًا، وتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة أو تموينها بمنتجاتها وتغليف الوجبات وفق ضوابط.

وأكد أن "جنى" تدخل بـ ٥ مبادرات في اللائحة التنظيمية‪ (المقاصف المدرسية، أكشاك الأسر المنتجة ومنافذ البيع بالمطارات والجهات الحكومية والخاصة)‪، بالإضافة إلى مبادرات التدريب والتي تحتوي على (تدريب مهني وحرفي)، و‪مبادرة الدعم المالي غير المسترد للأسر المنتجة.

وقدم محمود الشامي المدير التنفيذي لـ "جنى" الشكر لبنك التنمية على دعمه المتواصل لجنى للإيفاء بخططها وأهدافها في دعم الأسر المنتجة بالمملكة بعدما قدم محطة إقراضية لدعم أسر المملكة.

ولفت الشامي، إلى أن مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" قدم ٩٢٤ مليون ريال ودعم أكثر من ١١٧ ألف سيدة خلال الـ 8 سنوات الماضية، حيث يقدم التمويل على أساس القرض الحسن لتنطلق السيدات بمشروعاتهن التجارية لتوفير فرص عمل ذاتية لهن ولأسرهن‪ .

وأفاد الشامي، بأن المركز يعمل كمنظومة واحدة متكاملة هدفها دعم المشروعات للأسر للمساهمة في خلق وظائف جديدة، ورفد الاقتصاد الوطني بقيم مضافة تعتمد على منتجات إبداعية، مشيرًا إلى أن جميع أعمال المركز تخضع للحوكمة‪.

وذكر أن مركز "جنى" إحدى مبادرات مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية وينتشر في ١٨ منطقة بالمملكة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهو الشريك الإستراتيجي والممول الرئيس للمركز، وبنسبة توطين للوظائف 93 %، وكانت نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات 99.2 %، وتعد هذه نسبة متفوقة مقارنةً بالمشروعات المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشروعات التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة مركز "جنى" في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها‪.

يُذكر أن مركز "جنى" فاز كأفضل مشروع اجتماعي رائد بدول الخليج، وأفضل منتج تمويل على مستوى العالم الإسلامي، وحصل على جائزة "ثمر" من بنك التنمية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى جائزة الجهات المتميزة في مجال المنح التابع للمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين.