تطبيق لائحة الجزاءات بحق 4 محالّ تجارية بـ"عشيرة الطائف"

بعد تنفيذ البلدية لـ36 جولة رقابية

طبقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق مكتب الخدمات البلدية بعشيرة لائحة الجزاءات البلدية بحق 4 محالّ مُخالفة.

وكانت بلدية عشيرة قد نفذت 36 جولة رقابية على المرافق التجارية؛ وذلك لرصد التجاوزات الصحية ومخالفات الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتواصل البلدية جولاتها الرقابية على كل المحالّ والمناشط التجارية؛ لرصد المخالفات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.