لا تعليق للدراسة في مدارس منطقة الحدود الشمالية.. ما عدا هذه المدارس

القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات لانقطاع الطريق المؤدي إليها

قال تعليم الحدود الشمالية إنه لا تعليق للدراسة في مدارس المنطقة ما عدا المدارس الآتية: الدويد وزهوة والمقدسي ونعيجان "بنين"، والإمام الطبري التابعة لمكتب التعليم في العويقيلة.

وأضاف بأن القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات نظرًا لانقطاع الطريق المؤدي لتلك المدارس.