لا تعليق للدراسة في مدارس منطقة الحدود الشمالية.. ما عدا هذه المدارس

القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات لانقطاع الطريق المؤدي إليها

قال تعليم الحدود الشمالية إنه لا تعليق للدراسة في مدارس المنطقة ما عدا المدارس الآتية: الدويد وزهوة والمقدسي ونعيجان "بنين"، والإمام الطبري التابعة لمكتب التعليم في العويقيلة.

وأضاف بأن القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات نظرًا لانقطاع الطريق المؤدي لتلك المدارس.

14

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440 12:37 AM

القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات لانقطاع الطريق المؤدي إليها

لا تعليق للدراسة في مدارس منطقة الحدود الشمالية.. ما عدا هذه المدارس

صحيفة سبق الإلكترونية

عرعر

0 6,839

قال تعليم الحدود الشمالية إنه لا تعليق للدراسة في مدارس المنطقة ما عدا المدارس الآتية: الدويد وزهوة والمقدسي ونعيجان "بنين"، والإمام الطبري التابعة لمكتب التعليم في العويقيلة.

وأضاف بأن القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات نظرًا لانقطاع الطريق المؤدي لتلك المدارس.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018