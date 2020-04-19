شاهد.. 3 شائعات عن كورونا مؤخرًا أحدها في دولة عربية

في موجة جديدة من الأخبار المغلوطة

بعد اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 2 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى أكثر من 150 ألف حالة وفاة، بدأت موجة جديدة من الأخبار المغلوطة عن الفيروس تنتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب تقرير على موقع قناة "الحرة"، فخلال الأيام الماضية، تداول مستخدمون لموقع فيسبوك صوراً تزعم أنها "تُظهر قوات الأمن الفرنسية تخرج بالقوة المجنّسين من المستشفيات في وسط انتشار فيروس كورونا المستجدّ لترك الأسرّة للفرنسيين من أصول فرنسية".

ولكن عند البحث على موقع ( )، ستجد أن هذا الخبر غير صحيح، والصور تعود إلى أبريل 2010 لمظاهرة للعاملين في القطاع الصحي.

ترامب يستعين بالمشعوذين

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر استدعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشعوذين لحمايته من فيروس كورونا.

الفيديو يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب محاطاً بمجموعة من الرجال يضعون أيديهم على كتفيه والرجل الواقف على أقصى يسار الشاشة وكأنه ينطق بتعويذة.

إلا أنه عند البحث عن الفيديو على مواقع البحث، ستجد أنه يعود إلى سبتمبر 2017، عندما قام ترامب بدعوة رجال الدين المسيحي للصلاة على ضحايا الإعصار هارفي.

المصريون العالقون بالخارج

وعن المصريين العالقين بالخارج بعد تفشي أزمة كورونا، تداول مئات مستخدمي مواقع التواصل، ولا سيما في مصر، صورة على أنها لمصريين عالقين في الكويت في ظل أزمة كورونا وإغلاق مصر لمطاراتها.

لكن عند البحث عن أصل الصورة، ستجد أنها قديمة ومن ماليزيا، وهي لمجموعة من اللاجئين من بنغلادش.