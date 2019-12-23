تحت قيادة الشهري.. المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يعاود تدريباته بماليزيا

استعداداً لكأس آسيا في تايلاند المؤهلة لطوكيو 2020

عاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً اليوم الاثنين تدريباته بمعسكره الإعدادي بماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).



وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، الذي ركّز العمل على تنفيذ عدد من التمارين الدفاعية، أعقب ذلك مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب بهدف البناء من الخلف تحت الضغط العالي.



يذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.