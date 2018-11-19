جدة.. فابيو كاريلي يحاضر لتطوير المدربين الوطنيين

"بيتزي" يحل ضيفًا في 26 من الشهر الجاري

ضمن برنامج التعليم المستمر، أقامت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، محاضرة للمدربين الوطنيين قدّمها المدير الفني لفريق نادي الوحدة، فابيو كاريلي، وذلك بهدف تطوير المدربين الوطنيين والاستفادة من خبرات العناصر الأجنبية الموجودة في عددٍ من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت المحاضرة التي شهدتها قاعة المحاضرات، بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة على عددٍ من المحاور الفنية، وذلك بحضور عضو اللجنة الفنية ومدير التعليم في اللجنة الفنية الدكتور يحيى الشريف، وأعضاء اللجنة الفنية.

واستعرض المدرب طرق ونظم اللعب وأهمية التحركات من دون كرة، وبعض التمارين التي تساعد على تطوير التحرك من دون كرة، وضرب المدير الفني لنادي الوحدة فابيو كاريلي أمثلة للاعبين العالميين الذين عمل معهم وكيف يتطورون من خلال العمل لفترة طويلة من الزمن.

وتستكمل اللجنة الفنية برنامج التعليم بمحاضرة سابعة يقدمها المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان أنطونيو بيتزي وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 26 نوفمبر الجاري.