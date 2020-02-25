"تعليم الخرج" تعلِّق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام

لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات

علَّقت إدارة تعليم محافظة الخرج الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لها في محافظتَيْ الخرج والدلم ليوم غد الأربعاء.

وقالت إدارة تعليم الخرج في بيان لها إنه نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة المتوقعة ليوم غد الأربعاء، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في محافظتَي الخرج و‫الدلم ‏ليوم غد الأربعاء الموافق 2 / 7 / 1441هـ.

الخرج وزارة التعليم تعليم الخرج تعليق الدراسة موجة الغبار الغبار

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25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:33 PM

لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات

"تعليم الخرج" تعلِّق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام

عبدالسلام العنزي

الخرج

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علَّقت إدارة تعليم محافظة الخرج الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لها في محافظتَيْ الخرج والدلم ليوم غد الأربعاء.

وقالت إدارة تعليم الخرج في بيان لها إنه نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة المتوقعة ليوم غد الأربعاء، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في محافظتَي الخرج و‫الدلم ‏ليوم غد الأربعاء الموافق 2 / 7 / 1441هـ.

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