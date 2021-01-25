قائمة المواقع الأدنى حرارة بالسعودية اليوم تضم 8 مدن والصفر حاضر

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الأدنى المسجلة في المملكة اليوم.
وقال المركز: مدن المملكة الأدنى حرارة فجر اليوم: القريات (0) طريف (2) عرعر (3.7) القيصومة (4.8) سكاكا (5.8) رفحا (6.1) وتبوك ونجران (6.2).
وكان المركز قد توقع -بمشيئة الله- تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط #الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول #الأمطار، يلي ذلك تساقط لـ #لثلوج على مرتفعات منطقة #تبوك وأجزاءٍ من شمال #المملكة وانخفاض في درجات #الحرارة على معظم المناطق.حالة الطقس الأرصاد
وسط توقعات بتأثر المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الأدنى المسجلة في المملكة اليوم.
وقال المركز: مدن المملكة الأدنى حرارة فجر اليوم: القريات (0) طريف (2) عرعر (3.7) القيصومة (4.8) سكاكا (5.8) رفحا (6.1) وتبوك ونجران (6.2).
وكان المركز قد توقع -بمشيئة الله- تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط #الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول #الأمطار، يلي ذلك تساقط لـ #لثلوج على مرتفعات منطقة #تبوك وأجزاءٍ من شمال #المملكة وانخفاض في درجات #الحرارة على معظم المناطق.