قائمة المواقع الأدنى حرارة بالسعودية اليوم تضم 8 مدن والصفر حاضر

وسط توقعات بتأثر المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الأدنى المسجلة في المملكة اليوم.

وقال المركز: مدن المملكة الأدنى حرارة فجر اليوم: القريات (0) طريف (2) عرعر (3.7) القيصومة (4.8) سكاكا (5.8) رفحا (6.1) وتبوك ونجران (6.2).

وكان المركز قد توقع -بمشيئة الله- تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط #الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول #الأمطار، يلي ذلك تساقط لـ #لثلوج على مرتفعات منطقة #تبوك وأجزاءٍ من شمال #المملكة وانخفاض في درجات #الحرارة على معظم المناطق.