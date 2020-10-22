"الصحة": تسجيل 401 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 466 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 343774 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 466 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 330181 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5250 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8343 والحالات الحرجة 791 حالة.