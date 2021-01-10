





14

ابتداءً من الأول من فبراير القادم.. مع استمرار تطبيق الاحترازات الوقائية

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم

أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عن عودة الدراسة الحضورية للفصل الدراسي القادم في جميع دفعات الدبلوم.

وقالت على لسان مدير إدارة التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي "هيفاء الحديثي": "تم استئناف جميع البرامج (الشهادات التأهيلية، والدورات التطويرية) حضورياً ابتداءً من الأول من فبراير من العام الجاري، ونؤكد حرصنا على تطبيق كل الاحترازات الوقائية".