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منذ بدء العمل حتى الآن.. تقديم خدمة فحص كورونا عبر المسحات اليومية

أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض

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قدّمت مراكز "تأكد" في الرياض خدماتها لـعدد 414938 مستفيداً منذ بدء العمل حتى الآن.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لتقديم خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وتسهم "تأكد" في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي.