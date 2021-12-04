"السهلي" يحتفل بزواج نجله "سعد"

احتفل مدير عام الإعلام بإمارة المنطقة الشرقية، محمد السهلي، بزواج نجله "سعد"، على كريمة الشيخ برجس بن سلطان السهلي "رحمه الله".

وقد أقيم حفل الزفاف بقاعة " ليالي الرماح"، في الدمام، وسط حضورعدد من أعيان المجتمع والأهل والأصدقاء.

"سبق" تتمنى للعريس "سعد" حياة هنيئة سعيدة، وبالرفاه والبنين.