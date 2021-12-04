"السهلي" يحتفل بزواج نجله "سعد"

احتفل مدير عام الإعلام بإمارة المنطقة الشرقية، محمد السهلي، بزواج نجله "سعد"، على كريمة الشيخ برجس بن سلطان السهلي "رحمه الله".
وقد أقيم حفل الزفاف بقاعة " ليالي الرماح"، في الدمام، وسط حضورعدد من أعيان المجتمع والأهل والأصدقاء.
"سبق" تتمنى للعريس "سعد" حياة هنيئة سعيدة، وبالرفاه والبنين.
احتفل مدير عام الإعلام بإمارة المنطقة الشرقية، محمد السهلي، بزواج نجله "سعد"، على كريمة الشيخ برجس بن سلطان السهلي "رحمه الله".
وقد أقيم حفل الزفاف بقاعة " ليالي الرماح"، في الدمام، وسط حضورعدد من أعيان المجتمع والأهل والأصدقاء.
"سبق" تتمنى للعريس "سعد" حياة هنيئة سعيدة، وبالرفاه والبنين.