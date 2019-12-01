في زيارة مفاجئة .."التويجري" يتفقد مستشفى الأفلاج

اطلع على عمل "الطوارئ" والنقل الإسعافي

قام مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بزيارة مفاجئة لمستشفى الأفلاج العام تفقد خلالها عددًا من الأقسام وتابع سير العمل، ووقف مدير عام الشؤون الصحية خلال الزيارة على عمل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام مساء اليوم.

وتفقد .."التويجري" خلال الزيارة عمل قسم الطوارئ والإدارة المناوبة وعملية الفرز البصري والنقل الإسعافي وسيارات الإسعاف وقام بطلب تشغيل جميع تجهيزاتها.