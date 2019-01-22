"الفيصل" يطلع على التقرير السنوي لإنجازات "911" بمكة

تعرّف على شهادة "الآيزو" العالمية التي حصل عليها المركز

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة.

واستمع "الفيصل"، لدى استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقه العقيد علي الغامدي، إلى شرح موجز عن محتوى التقرير وحجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة، والذي يعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة.

وراعى التقرير توزيع القضايا في مختلف المحافظات وتسليط الضوء على الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.

واطلع أمير المنطقة أيضاً على شهادة الآيزو العالمية التي حصل عليها المركز مؤخراً.