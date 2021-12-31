الأردن تسجل 1845 إصابة جديدة بفيروس كورونا

33 حالة وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 12653

سجلت الأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1063405 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1018896حالة شفاء بعد تسجيل 1920 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12653 حالة.