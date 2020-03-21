باكستان تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية للحد من "كورونا"

انتهاء فترة الاستثناء الممنوحة للعائدين عبر مطار الخرطوم اليوم

قررت باكستان تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للأمن الوطني معيد يوسف أن هذا القرار تم اتخاذه بتوجيه من رئيس الوزراء عمران خان، وسيتم تطبيقه بدءاً من مساء اليوم وسيستمر لغاية الرابع من أبريل المقبل.

وأضاف أن هذا القرار يشمل الحظر على جميع رحلات الطيران التجارية والخاصة القادمة إلى باكستان، ويستثنى منه الطائرات التابعة لشركات الباكستانية والمتواجدة حالياً خارج البلاد، حيث سيتم السماح لها بالعودة خلال الساعات الـ24 القادمة.

من ناحية ثانية، أكد الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي انتهاء فترة الاستثناء الممنوحة لاستقبال السودانيين العالقين بالخارج اليوم، عبر مطار الخرطوم الدولي، بعد صدور قرار فتح المطار في الفترة من 19 إلى 21 مارس 2020.

وأوضح أن الإجراءات سارت وفق الخطة المرسومة دون عوائق تذكر يومي الخميس والجمعة واليوم السبت كآخر رحلات الإجلاء، مبيناً أن الإجراءات الصحية قد شملت كل القادمين إلى السودان بالتنسيق مع الجهات المختصة، سلطة الطيران المدني والسلطات الأمنية، والصحية، وشركات الطيران.