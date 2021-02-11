"الجاسر" يتفقّد مشروع مطار الجوف الجديد

للوقوف ميدانياً على الأعمال الإنشائية الجارية

تفقّد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني صالح الجاسر، برفقة رئيس الهيئة عبدالهادي بن أحمد المنصوري، مشروع مطار الجوف الجديد؛ للوقوف ميدانياً على الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها.

وقد تفقّد "الجاسر" سير العمل بالمطار الحالي؛ للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.