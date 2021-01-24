"الزعاق": 13 يوماً وتدخل علينا العقارب.. ترى الخير قارب

قال: شارفنا على دخول موسم الربيع والأيام المتبقية من الشبط متقلبة

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أنَّ اليوم الأحد هو أول أيام شباط الثاني أي بقي ثلاثة عشر يوماً وتدخل علينا العقارب.

وأضاف "الزعاق" في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أهالينا رحمهم الله يقولون (الى دخلت العقارب ترى الخير قارب) أي دخول موسم الربيع والأيام المتبقية من الشبط متقلبة.

الدكتور خالد الزعاق شباط الثاني

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24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442 03:27 PM

قال: شارفنا على دخول موسم الربيع والأيام المتبقية من الشبط متقلبة

"الزعاق": 13 يوماً وتدخل علينا العقارب.. ترى الخير قارب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أنَّ اليوم الأحد هو أول أيام شباط الثاني أي بقي ثلاثة عشر يوماً وتدخل علينا العقارب.

وأضاف "الزعاق" في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أهالينا رحمهم الله يقولون (الى دخلت العقارب ترى الخير قارب) أي دخول موسم الربيع والأيام المتبقية من الشبط متقلبة.

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