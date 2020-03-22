"كورونا" .. الصين: الإصابات تعود من جديد 46 حالة مؤكّدة و3255 حالة وفاة

"الصحة العالمية": 266 ألف إصابة بالفيروس عبر العالم و11 ألف ضحية

أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات من جرّاء هذا الوباء في البلاد، إلى 3255 حالة وفاة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، اليوم الأحد: "تلقينا تقارير عن 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيس الصيني؛ ليصل الإجمالي إلى 81008".

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 266 ألفاً، وراح ضحيته أكثر من 11 ألف شخص.

وذكرت المنظمة، في بيان، مساء السبت، أن 32 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس تمّ تسجيلها في مختلف دول العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية.