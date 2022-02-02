شؤون الحرمين: جولات ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام

"القرشي": خطط وبرامج تهدف إلى تعزيز الجوانب الإيجابية بأنواعها كافة

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعزيز الجوانب الإيجابية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية في رحاب المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تعزيز الجوانب الإيجابية بالمسجد الحرام نواف القرشي، أن الإدارة تعمل على وضع خطط وبرامج تهدف إلى تعزيز الجوانب الإيجابية في المسجد الحرام بأنواعها كافة، حيث يقوم أكثر من 50 موظفاً برصد الملاحظات ومعالجتها على مدار 24 ساعة، بتقديم خدماتهم داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية والمرافق المحيطة به.

وأكد القرشي أن هناك جولات ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، لتعزيز الجوانب الإيجابية، ومتابعة الخدمات المقدمة من الإدارات المختلفة، تحقيقاً لراحة قاصدي المسجد الحرام وتوفيراً للأجواء الروحانية، والعمل مع الجهات المختصة إن وجدت ميدانياً، والرفع للإدارة المختصة عن تعزيز تلك الجوانب، وفق منظومة عمل متكاملة لتقديم أرقى الخدمات التي تأتي موائمة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

واختتم بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بمتابعة مستمرة من قِبل وكيل المسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري.