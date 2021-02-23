الاتحادات الرياضية تنتخب رؤساءها للأعوام الأربعة المقبلة

"النمر" رئيساً للاتحاد اليد.. و"الوثلان" للدراجات

اختتمت، اليوم، انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021 - 2024م لرؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية.

وشهد اليوم الثاني من الانتخابات تزكية فاضل النمر رئيساً للاتحاد السعودي لكرة اليد بـ26 صوتاً، وتزكية خالد الزغيبي لرئاسة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بـ20 صوتاً.

وفي انتخابات الاتحاد السعودي للدراجات فاز عبدالله الوثلان برئاسة الاتحاد بنيله 14 صوتاً، مقابل 12 صوتاً لمنافسه صباح الكريديس.

وزكّت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري رئيساً للاتحاد بـ22 صوتاً، كما زكّت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة السلة غسان طاشكندي رئيساً للاتحاد بـ23 صوتاً.

يُذكر أن اللجنة المنظمة للانتخابات حددت يوم غدٍ الأربعاء موعداً لاستقبال الطعون على إجراءات الاقتراع، على أن يعقبها مرحلة النظر في الطعون بداية من يوم بعد غدٍ الخميس ولمدة ثلاثة أيام.

وكانت انتخابات اليوم الأول "الاثنين" شهدت فوز قائمة المهندس أحمد القضماني برئاسة الاتحاد السعودي للسباحة للأعوام الأربعة المقبلة بالتزكية، وفوز الدكتور مشرف الشهري برئاسة الاتحاد السعودي للكاراتيه، وأريج مطبقاني للاتحاد السعودي للتنس، والدكتور عبدالله البار رئيساً للاتحاد السعودي لكرة الطاولة، والدكتور حبيب الربعان لرئاسة الاتحاد السعودي لألعاب القوى.