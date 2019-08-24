بلقرن .. استمتاع هواة النزهة بجريان وادي طلالا وجمح

الأمطار وجريان المياه والخضرة أضفت أجواء جميلة

وثَّق أحد المصورين خروج هواة النزهة، واستمتاعهم بجريان وادي جمح وطلالا بمركز طلالا التابع لمحافظة بلقرن، بعدما أضفت الأمطار التي شهدتها المنطقة أجواء جميلة.

وزاد الأجواء جمالاً جريان مياه السيل بين تلك السلسلة الجبلية، وخضرة أشجار الظل المنتشرة على جنبات الوادي.

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24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 11:27 PM

الأمطار وجريان المياه والخضرة أضفت أجواء جميلة

بلقرن .. استمتاع هواة النزهة بجريان وادي طلالا وجمح

حسن العيسي

عسير

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وثَّق أحد المصورين خروج هواة النزهة، واستمتاعهم بجريان وادي جمح وطلالا بمركز طلالا التابع لمحافظة بلقرن، بعدما أضفت الأمطار التي شهدتها المنطقة أجواء جميلة.

وزاد الأجواء جمالاً جريان مياه السيل بين تلك السلسلة الجبلية، وخضرة أشجار الظل المنتشرة على جنبات الوادي.

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