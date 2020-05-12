شرطة حائل: ضبط شبكة تمارس الإتجار بالبشر..50 شخصاً من جنسياتٍ مختلفة

لجمع المال بالتسول خلال شهر رمضان المبارك

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه تم ضبط شبكة تمارس الإتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم 50 شخصاً من جنسياتٍ مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين.

شرطة حائل

6

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 04:51 PM

لجمع المال بالتسول خلال شهر رمضان المبارك

شرطة حائل: ضبط شبكة تمارس الإتجار بالبشر..50 شخصاً من جنسياتٍ مختلفة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

5 8,150

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه تم ضبط شبكة تمارس الإتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم 50 شخصاً من جنسياتٍ مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

شرطة حائل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020