رئيس "واس" يستقبل رئيس شبكة الإعلام العراقية

بحثا الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك

استقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، في مكتبه بالرياض، اليوم، رئيس شبكة الإعلام العراقية الدكتور نبيل جاسم.

وشهد الاستقبال بحث عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري.