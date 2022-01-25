رئيس "واس" يستقبل رئيس شبكة الإعلام العراقية

بحثا الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك

استقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، في مكتبه بالرياض، اليوم، رئيس شبكة الإعلام العراقية الدكتور نبيل جاسم.

وشهد الاستقبال بحث عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري.

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25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443 02:56 PM

بحثا الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك

رئيس "واس" يستقبل رئيس شبكة الإعلام العراقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، في مكتبه بالرياض، اليوم، رئيس شبكة الإعلام العراقية الدكتور نبيل جاسم.

وشهد الاستقبال بحث عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري.

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