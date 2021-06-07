"الصحة العالمية" تحذِّر من جائحة ذات مسارين بسبب تفاوت الحصول على اللقاحات

"غيبريسوس"جدَّد نداء التبرع بالجرعات

حذَّر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين من أن التفاوت الصارخ في الحصول على لقاحات "كوفيد– 19" أدى إلى ظهور "جائحة ذات مسارين"، تنعم خلالها الدول الغربية بالحماية، بينما تظل الدول الفقيرة عرضة لأخطارها.

وقال "غيبريسوس" خلال مؤتمر صحفي من جنيف: "نرى جائحة ذات مسارين على نحو متزايد. بعد ستة أشهر من تلقي أول لقاحات كوفيد – 19 الأولى أعطت البلدان ذات الدخل المرتفع لمواطنيها ما يقرب من 44 في المئة من جرعات العالم. وأعطت البلدان منخفضة الدخل 0.4 في المئة فقط. الشيء الأكثر إحباطًا بشأن هذه الإحصائية هو أنها لم تتغير منذ أشهر"، وفقًا لـ"رويترز".

وجدّد رئيس المنظمة نداء التبرع بالجرعات.