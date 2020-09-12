"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 10 مساء

"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح سطحية على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

مديرية الدفاع المدني منطقة الباحة

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12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 02:52 PM

"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح سطحية على عدد من المحافظات

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 10 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

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مديرية الدفاع المدني منطقة الباحة

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