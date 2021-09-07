مديرية "صحة حائل" تقدم جرعات لقاح كورونا للطلاب

لعودة آمنة للمدرسة

نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم الثلاثاء، صوراً أثناء تقديم جرعات لقاح كورونا للطلاب للعودة إلى صفوف المدارس، وقاعات الجامعات.

ويتم تقديم جرعات اللقاح للطلاب والطالبات بواسطة مراكز اللقاحات المتوفرة بتجمع حائل الصحي لعودة آمنة للدراسة.

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07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 05:15 PM

لعودة آمنة للمدرسة

مديرية "صحة حائل" تقدم جرعات لقاح كورونا للطلاب

منصور الشلاقي

حائل

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نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم الثلاثاء، صوراً أثناء تقديم جرعات لقاح كورونا للطلاب للعودة إلى صفوف المدارس، وقاعات الجامعات.

ويتم تقديم جرعات اللقاح للطلاب والطالبات بواسطة مراكز اللقاحات المتوفرة بتجمع حائل الصحي لعودة آمنة للدراسة.

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