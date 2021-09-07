مديرية "صحة حائل" تقدم جرعات لقاح كورونا للطلاب

لعودة آمنة للمدرسة

نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم الثلاثاء، صوراً أثناء تقديم جرعات لقاح كورونا للطلاب للعودة إلى صفوف المدارس، وقاعات الجامعات.

ويتم تقديم جرعات اللقاح للطلاب والطالبات بواسطة مراكز اللقاحات المتوفرة بتجمع حائل الصحي لعودة آمنة للدراسة.