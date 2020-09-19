مؤشر أذكى المدن في العالم.. الرياض تتقدم على طوكيو وباريس وتحتل المرتبة 53 عالمياً والثالثة عربياً

قفزت العاصمة السعودية "الرياض" في ترتيب المدن الذكية في العالم 18 مرتبة لتحتل المرتبة 53 من بين 109 مدينة حول العالم وفقاً للمسح السنوي الذي أجراه المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" لقياس مدى رضا السكان عن الخدمات والتقنيات المتوفرة في مدينتهم لعام 2020.

وتحتل الرياض المرتبة الثالثة من بين الدول العربية والإسلامية بعد أبوظبي التي جاءت في المرتبة 42 ودبي التي حلت في المرتبة 43 عالمياً في مؤشر أذكى المدن في العالم.

وتتقدم الرياض في التصنيف على العديد من المدن العالمية مثل باريس وطوكيو وروما وبكين وأنقرة وكوالالمبور وموسكو وأثينا وميلان وكيب تاون.

واحتلت الرياض مرتبة عالية من قبل السكان خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات في مجال الصحة والسلامة، وكذلك السياسات التكنولوجية مع احتياجات المواطنين ورضاهم عن بيئتهم والخدمات المقدمة والصحة ومعالجة الوثائق الحكومية والخدمات عبر الإنترنت.

وعالمياً احتلت كل من سنغافورة وهلسنكي وزيورخ صدارة المؤشر في عام شهد تراجعاً في أداء العديد من المدن الأوروبية، فيما احتلت الرباط والقاهرة وابوجا ونيروبي ولاغوس المراتب الأخيرة، كما خلت القائمة من اي مدينة قطرية.

ويعتمد المؤشر على دراسة مسحية شملت مئات المواطنين من كل المدن الـ109 خلال شهري أبريل ومايو 2020، وطرحت أسئلة حول الجوانب التكنولوجية لمدينتهم في خمسة مجالات رئيسية هي: الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة، والفرص والحوكمة.