"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 مارس 2021، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377700 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 335 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368640 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6500 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2560 والحالات الحرجة 492 حالة.

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01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 03:57 PM

"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 مارس 2021، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377700 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 335 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368640 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6500 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2560 والحالات الحرجة 492 حالة.

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