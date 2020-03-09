بتوجيه من أمير الشرقية.. تخليد اسم "نجيب الزامل" على أحد شوارع الدمام

أمين المنطقة: لفتة وفاء للفقيد عرفانًا بما قدّمه من خدمات اجتماعية ووطنية جليلة

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمانة المنطقة الشرقية بتسمية أحد شوارع الدمام باسم المغفور له -بإذن الله- فقيد الوطن نجيب بن عبدالرحمن الزامل؛ تخليدًا لاسمه ولسيرته العطرة في مجال التطوع والبذل والعطاء، وتقديرًا لما قدّمه في حياته من مبادرات اجتماعية كان لها الأثر الكبير في المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام.

بدوره شكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة وفاءً للفقيد وعرفانًا بما قدّمه من خدمات جليلة في المجال الاجتماعي والوطني؛ مشيرًا إلى أن هذه اللفتة هي امتداد لما عوَّدَنا عليه ولاة الأمر -حفظهم الله- من التقدير والعرفان لكل مواطن أفنى عمره لخدمة وطنه ومجتمعه، وتكريمه في حياته وبعد موته.

وأوضح "الجبير" أن الاختيار وقع على الشارع الذي يقع بجانب منزل الفقيد نجيب الزامل بحي المزروعية بالدمام، وتم توجيه إدارة تسمية وترقيم الشوارع بالأمانة بسرعة تنفيذ توجيه أمير المنطقة، وتم استبدال لوحات الشارع بلوحات تحمل المسمى الجديد.