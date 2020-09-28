"ما نزلت من الجبل إلا وأنا ماخذ منهن اثنين".. "آل رشيد" بطل في يوم الوطن

أصيب في الذكرى 90 متصديًا لتسلل حوثي وقال: "حنا أهلها كلنا فداء.. كلنا القيادة"

بمشاعر الفخر وصدق الانتماء لتراب الوطن الغالي، تحدّث المصاب في الحد الجنوبي، صالح بن حمد آل رشيد اليامي، أحد أبطال الحرس الوطني بنجران، عن شرف التضحيات دون القيادة والشعب الوفي، واختزالها بجملة عميقة "حنا أهلها.. وكلنا فداء للوطن".

وفي التفاصيل، قال العريف "آل رشيد" الذي أصيب في ذكرى اليوم الوطني التسعين خلال تصديه لمحاولة تسلل لعناصر حوثية، موجهًا حديثه بكل بسالة للقادة العسكريين خلال زيارتهم له للاطمئنان على صحته: "كلنا تحت أمر سيدي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.. وحنا أهلها نحمي ترابها.. وما نزلت من الجبل إلا وأنا ماخذ منهن اثنين وهم خذوا يدي.. وكلنا فداء للوطن".